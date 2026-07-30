В Рязани вернули свет жителям двух районов после аварийных отключений

В Рязани полностью восстановили электроснабжение после двух аварийных отключений. Первое отключение произошло в 11:24 из-за механического повреждения кабельной линии. Второй инцидент произошел в 12:53. В 14:06 электроснабжение всех потребителей было восстановлено в полном объеме.

В Рязани полностью восстановили электроснабжение после двух аварийных отключений. Об этом сообщили в РГРЭС.

Первое отключение произошло в 11:24 из-за механического повреждения кабельной линии. Без света остались жители улиц Новоселов, Советской Армии, Зубковой, Тимакова, а также Олимпийского городка.

Второй инцидент произошел в 12:53. Кабельную линию повредила сторонняя организация, из-за чего электроэнергия пропала на улицах Гайдара, Нахимова, Черновицкой, Ушакова, Мусоргского, Гоголя, Корнилова и Щорса.

В 14:06 электроснабжение всех потребителей было восстановлено в полном объеме.