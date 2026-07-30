Еще на 8 улицах Рязани аварийно отключили свет
В 12:53 произошло отключение электроэнергии по следующим улицам: Гайдара, Нахимова, Черновицкая, Ушакова, Мусоргского, Гоголя, Корнилова, Щорса. Бригада специалистов приступила к восстановлению подачи электроэнергии. Ранее свет отключили на улицах: Новоселов, Советской Армии, Зубковой, Тимакова, Олимпийский городок.
Еще на 8 улицах аварийно отключили свет. Об этом сообщает пресс-служба городских электросетей.
В 12:53 произошло отключение электроэнергии по следующим улицам:
- Гайдара,
- Нахимова,
- Черновицкая,
- Ушакова,
- Мусоргского,
- Гоголя,
- Корнилова,
- Щорса.
Бригада специалистов приступила к восстановлению подачи электроэнергии.
Ранее свет отключили на улицах: Новоселов, Советской Армии, Зубковой, Тимакова, Олимпийский городок.