Еще на 8 улицах Рязани аварийно отключили свет

В 12:53 произошло отключение электроэнергии по следующим улицам: Гайдара, Нахимова, Черновицкая, Ушакова, Мусоргского, Гоголя, Корнилова, Щорса. Бригада специалистов приступила к восстановлению подачи электроэнергии. Ранее свет отключили на улицах: Новоселов, Советской Армии, Зубковой, Тимакова, Олимпийский городок.