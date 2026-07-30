В Рязани аварийно отключили свет
В 11:24 30 июля из-за технологического нарушения отключился свет по следующим адресам: Новоселов; Советской Армии; Зубковой; Тимакова; Олимпийский городок. Отмечается, что на месте работает аварийная бригада. В РГРЭС не уточнили, когда подачу света восстановят.
В Рязани аварийно отключили свет. Об этом сообщили в РГРЭС.
В 11:24 30 июля из-за технологического нарушения отключился свет по следующим адресам:
- Новоселов;
- Советской Армии;
- Зубковой;
- Тимакова;
- Олимпийский городок.
Отмечается, что на месте работает аварийная бригада. В РГРЭС не уточнили, когда подачу света восстановят.