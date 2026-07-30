В Рязани аварийно отключили свет

В 11:24 30 июля из-за технологического нарушения отключился свет по следующим адресам: Новоселов; Советской Армии; Зубковой; Тимакова; Олимпийский городок. Отмечается, что на месте работает аварийная бригада. В РГРЭС не уточнили, когда подачу света восстановят.