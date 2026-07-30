В Минэкономразвития заявили, что запрета на использование Telegram в России пока нет

Ранее основателя мессенджера Павла Дурова* внесли в список террористов и экстремистов. При этом отдельного решения о признании мессенджера запрещенной организацией нет. Россиянам также объяснили, что они могут продолжать покупку Telegram Premium. *внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.