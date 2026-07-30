Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 30
20°
Птн, 31
25°
Сбт, 01
26°
ЦБ USD 79.86 0.5 31/07
ЦБ EUR 90.88 0.67 31/07
Нал. USD 81.00 / 81.20 30/07 17:45
Нал. EUR 93.30 / 94.24 30/07 17:45
Новости
Итоги года New
Публикации
«Подбелка» как часть Дня города: музыкальный фестиваль ежегодно объеди...
Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» впервые состоял...
24 июля 19:18
3 701
Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обры...
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точ...
21 июля 12:28
1 390
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
3 054
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
3 197
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Россиянам рассказали, можно ли покупать подписку Telegram Premium
По словам эксперта, покупка Telegram Premium на данный момент не является наказуемым деянием. Кутузова отметила, что действующее российское законодательство не содержит запрета на приобретение платной подписки в мессенджере, а также не устанавливает наказания за ее оплату. «Telegram не станет автоматически запрещённым или экстремистским ресурсом — ограничения коснутся прежде всего личных финансов и имущества его основателя», — пояснила Кутузова. Ранее основателя мессенджера Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов.

Россиянам рассказали, можно ли покупать подписку Telegram Premium. Об этом «Известиям» рассказала адвокат и правозащитник Екатерина Кутузова.

По словам эксперта, покупка Telegram Premium на данный момент не является наказуемым деянием.

Кутузова отметила, что действующее российское законодательство не содержит запрета на приобретение платной подписки в мессенджере, а также не устанавливает наказания за ее оплату.

«Telegram не станет автоматически запрещённым или экстремистским ресурсом — ограничения коснутся прежде всего личных финансов и имущества его основателя», — пояснила Кутузова.

Ранее основателя мессенджера Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов.

*внесен в перечень экстремистов и террористов.