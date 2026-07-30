Россиянам рассказали, можно ли покупать подписку Telegram Premium

По словам эксперта, покупка Telegram Premium на данный момент не является наказуемым деянием. Кутузова отметила, что действующее российское законодательство не содержит запрета на приобретение платной подписки в мессенджере, а также не устанавливает наказания за ее оплату. «Telegram не станет автоматически запрещённым или экстремистским ресурсом — ограничения коснутся прежде всего личных финансов и имущества его основателя», — пояснила Кутузова. Ранее основателя мессенджера Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов.

Россиянам рассказали, можно ли покупать подписку Telegram Premium. Об этом «Известиям» рассказала адвокат и правозащитник Екатерина Кутузова.

По словам эксперта, покупка Telegram Premium на данный момент не является наказуемым деянием.

Кутузова отметила, что действующее российское законодательство не содержит запрета на приобретение платной подписки в мессенджере, а также не устанавливает наказания за ее оплату.

«Telegram не станет автоматически запрещённым или экстремистским ресурсом — ограничения коснутся прежде всего личных финансов и имущества его основателя», — пояснила Кутузова.

Ранее основателя мессенджера Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов.

*внесен в перечень экстремистов и террористов.