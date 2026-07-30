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Росфинмониторинг внес Павла Дурова* в перечень экстремистов и террористов
Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова* в перечень экстремистов и террористов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства. Ранее сообщалось, что Дурову предъявили обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). По данным ФСБ, администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые, как утверждает ведомство, использовались спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов, массовых убийств и кибермошенничества.

Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова* в перечень экстремистов и террористов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что Дурову предъявили обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). По данным ФСБ, администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые, как утверждает ведомство, использовались спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов, массовых убийств и кибермошенничества.

Также ранее стало известно, что Павла Дурова объявили в международный розыск по этому уголовному делу.

*Внесен в перечень экстремистов и террористов.