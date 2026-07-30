Уголовное дело Михаила Комарова направили в Советский районный суд

В Рязани уголовное дело в отношении главного редактора сетевого издания «Своя Колокольня» Михаила Комарова передали в Советский районный суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области. Заместитель прокурора региона Александр Качуренко утвердил обвинительное заключение. Комарова обвиняют по п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере), ч. 5 ст. 128.1 УК РФ (клевета) и п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

В Рязани уголовное дело в отношении главного редактора сетевого издания «Своя Колокольня» Михаила Комарова передали в Советский районный суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

Заместитель прокурора региона Александр Качуренко утвердил обвинительное заключение. Комарова обвиняют по п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере), ч. 5 ст. 128.1 УК РФ (клевета) и п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

Напомним, журналиста и учредителя издания «Своя колокольня» задержали 21 июля 2025 года по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у адвоката Алексея Чайковского за непубликацию порочащих его сведений. Позже Комарову добавили еще один эпизод. Как считает следствие, журналист вымогал в общей сложности 520 тысяч рублей у учредителя «Рязцветметэнерго» Алексея Наумкина за непубликацию сведений о нем в Telegram‑каналах (Комарову подконтрольны рязанские «Усы Куракиной», «аТипичная Рязань», «Неприличная Рязань» и другие).

С 23 июля 2025 года он находится в СИЗО. Позже Михаил Комаров признал вину в вымогательстве и начал сотрудничать со следствием.

Подробнее с делом можно ознакомиться в сюжете РЗН. Инфо.