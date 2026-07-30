Пострадавший в серьезном ДТП рязанец умер в больнице

ДТП произошло 27 июня 2026 года, примерно в 18:25, на 1-м километре Северного обхода Рязани. Столкнулись «БМВ Х7» под управлением 46-летнего жителя Московской области и ВАЗ-21013. За рулем последнего авто был 58-летний рязанец. Водитель ВАЗа получил травмы, его госпитализировали. Позже мужчина скончался. В ГАИ сообщили, что сейчас устанавливаются очевидцы аварии. Всех, кто располагает информацией о ДТП, призвали обращаться в отдел № 4 Следственной части СУ УМВД по региону по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12, корпус 1, или по телефону (4912) 44-46-08.

Пострадавший в серьезном ДТП рязанец умер в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.

ДТП произошло 27 июня 2026 года, примерно в 18:25, на 1-м километре Северного обхода Рязани. Столкнулись «БМВ Х7» под управлением 46-летнего жителя Московской области и ВАЗ-21013. За рулем последнего авто был 58-летний рязанец.

Водитель ВАЗа получил травмы, его госпитализировали. Позже мужчина скончался.

В ГАИ сообщили, что сейчас устанавливаются очевидцы аварии. Всех, кто располагает информацией о ДТП, призвали обращаться в отдел № 4 Следственной части СУ УМВД по региону по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12, корпус 1, или по телефону (4912) 44-46-08.

Ранее рязанцы сообщали, что водитель находился в коме.