Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 30
19°
Птн, 31
25°
Сбт, 01
26°
ЦБ USD 79.36 0.66 30/07
ЦБ EUR 90.21 0.58 30/07
Нал. USD 81.01 / 81.30 30/07 12:20
Нал. EUR 92.91 / 94.24 30/07 12:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«Подбелка» как часть Дня города: музыкальный фестиваль ежегодно объеди...
Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» впервые состоял...
24 июля 19:18
3 639
Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обры...
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точ...
21 июля 12:28
1 362
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
3 042
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
3 181
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Пострадавший в серьезном ДТП рязанец умер в больнице
ДТП произошло 27 июня 2026 года, примерно в 18:25, на 1-м километре Северного обхода Рязани. Столкнулись «БМВ Х7» под управлением 46-летнего жителя Московской области и ВАЗ-21013. За рулем последнего авто был 58-летний рязанец. Водитель ВАЗа получил травмы, его госпитализировали. Позже мужчина скончался. В ГАИ сообщили, что сейчас устанавливаются очевидцы аварии. Всех, кто располагает информацией о ДТП, призвали обращаться в отдел № 4 Следственной части СУ УМВД по региону по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12, корпус 1, или по телефону (4912) 44-46-08.

Пострадавший в серьезном ДТП рязанец умер в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.

ДТП произошло 27 июня 2026 года, примерно в 18:25, на 1-м километре Северного обхода Рязани. Столкнулись «БМВ Х7» под управлением 46-летнего жителя Московской области и ВАЗ-21013. За рулем последнего авто был 58-летний рязанец.

Водитель ВАЗа получил травмы, его госпитализировали. Позже мужчина скончался.

В ГАИ сообщили, что сейчас устанавливаются очевидцы аварии. Всех, кто располагает информацией о ДТП, призвали обращаться в отдел № 4 Следственной части СУ УМВД по региону по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12, корпус 1, или по телефону (4912) 44-46-08.

Ранее рязанцы сообщали, что водитель находился в коме.