В соцсетях рассказали о судьбе водителя, попавшего в ДТП на Северной окружной

Как рассказали в социальных сетях, водитель поврежденного автомобиля находится в коме. Водителей, которые что-то видели или проезжали незадолго до ДТП, просят откликнуться для установления всех обстоятельств аварии. Обращаться рекомендуют к сыну пострадавшего, Денису Еськину. Напомним, о ДТП стало известно 27 июня. Рязанцы писали о том, что машина получила сильные механические повреждения.

В Рязани ищут свидетелей ДТП на Северной окружной. Как рассказали в социальных сетях, водитель поврежденного автомобиля находится в коме.

Водителей, которые что-то видели или проезжали незадолго до ДТП, просят откликнуться для установления всех обстоятельств аварии. Обращаться рекомендуют к сыну пострадавшего, Денису Еськину.

Напомним, о ДТП стало известно 27 июня. Рязанцы писали о том, что машина получила сильные механические повреждения.