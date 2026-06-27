На Северной окружной в Рязани произошло серьезное ДТП
По информации из социальных сетей, автомобиль получил сильные повреждения. Подробности аварии и данные о пострадавших уточняются. Официальной информации не поступало.
На Северной окружной дороге в Рязани между мостом и Борками произошло серьезное ДТП. Фото опубликовали в соцсетях.
По информации из социальных сетей, автомобиль получил сильные повреждения.
Подробности аварии и данные о пострадавших уточняются. Официальной информации не поступало.