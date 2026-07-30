Пляж около озера Аквамарин станет особо охраняемой территорией

72 тысячи м² земли в Дубровичах станут особо охраняемой территорией. Соответствующий законопроект о переводе земельного участка из одной категории в другую опубликован на сайте правительства региона. В документе отмечается, что земельный участок площадью 72 тысячи 240 м², планируется перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов. Речь идет об участке в границах Дубровичей рядом с озером Аквамарин. Сейчас форма собственности этой земли — частная. Текущий вид разрешенного использования участка организация отдыха и рекреации.

72 тысячи м² земли в Дубровичах станут особо охраняемой территорией. Соответствующий законопроект о переводе земельного участка из одной категории в другую опубликован на сайте правительства региона.

В документе отмечается, что земельный участок площадью 72 тысячи 240 м², планируется перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов. Речь идет об участке в границах Дубровичей рядом с озером Аквамарин.

Сейчас форма собственности этой земли — частная. Текущий вид разрешенного использования участка организация отдыха и рекреации.

Напомним, в июле смерч накрыл берег озера пляжа «Аквамарин» в Дубровичах. В этот момент там отдыхали более 100 человек. Пострадали трое.

Фото: скриншот с кадастровой карты.