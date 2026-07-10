Под Рязанью прошел мощный смерч

Инцидент произошел на берегу озера в Дубровичах вечером 9 июля. На кадрах видно, что лес возле озера серьезно пострадал. Смерч также разрушил сооружения возле берега. Очевидцы сообщили, что во время стихии на берегу отдыхали люди. «30-40 семей, многие с детьми. Как выжили все, непонятно», — отметил один из отдыхающих. Сообщается, что пострадавших нет. На месте работают специалисты.