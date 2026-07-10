Стало известно о еще одном пострадавшем во время смерча под Рязанью

В региональном МЧС сообщили, что во время урагана в Дубровичах пострадали три человека. Детей среди пострадавших нет. На месте падения деревьев был развернут оперативный штаб, к ликвидации последствий происшествия от МЧС России были привлечены четыре единицы техники и 15 человек. Они распиливали завалов для освобождения проезда транспортных средств, а также оказали помощь в эвакуации населения с места происшествия. В сети также опубликовали кадры из эпицентра урагана.

Стало известно о еще одном пострадавшем во время смерча под Рязанью. Об этом сообщает РИА Новости.

В региональном МЧС сообщили, что во время урагана в Дубровичах пострадали три человека. Детей среди пострадавших нет.

На месте падения деревьев был развернут оперативный штаб, к ликвидации последствий происшествия от МЧС России были привлечены четыре единицы техники и 15 человек. Они распиливали завалов для освобождения проезда транспортных средств, а также оказали помощь в эвакуации населения с места происшествия.

В сети также опубликовали кадры из эпицентра урагана.