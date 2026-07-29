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Власти одобрили передачу земли в Лесопарке площадью 53 тысячи м² под ярмарки
Речь идет о трех земельных участках в районе Лесопарка, общая площадь которых составляет 53 тысячи 515 м². Администрация города Рязани предоставила разрешение на условно разрешенные виды использования этих территорий, а именно для выставочно-ярмарочной и культурно-досуговой деятельности. Напомним, в начале 2020 года городские власти планировали возвести здесь школу, однако проект вызвал массовое недовольство рязанцев и градозащитников. Люди выступали против застройки зеленой зоны и вырубки деревьев, а также указывали на проблемы с транспортной логистикой.

Власти одобрили передачу земли в Лесопарке площадью 53 тысячи м² под выставочно-ярмарочную деятельность. Документы опубликованы в газете «Рязанские ведомости».

Речь идет о трех земельных участках в районе Лесопарка, общая площадь которых составляет 53 тысячи 515 м². Администрация города Рязани предоставила разрешение на условно разрешенные виды использования этих территорий, а именно для выставочно-ярмарочной и культурно-досуговой деятельности.

Напомним, в начале 2020 года городские власти планировали возвести здесь школу, однако проект вызвал массовое недовольство рязанцев и градозащитников. Люди выступали против застройки зеленой зоны и вырубки деревьев, а также указывали на проблемы с транспортной логистикой.

После серии протестов и скандальных онлайн-опросов, которые, по мнению горожан, сопровождались накруткой голосов, тогдашний губернатор Николай Любимов порекомендовал горадминистрации отказаться от этой идеи. Мэр Елена Сорокина подтвердила, что школу будут строить на другом участке.

Летом того же года министр спорта региона Владислав Фролов сообщил, что на месте несостоявшейся школы появится футбольное поле для тренировок.

Ранее в интервью РЗН. Инфо губернатор Павел Малков, отвечая на вопросы об этом, вспомнил и про историю со школой. По его словам, люди протестовали не против самого объекта, а из-за плохой логистики и разрушенной на тот момент ВДНХ.

Инициатором изменения статуса земли выступило управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации Рязани.