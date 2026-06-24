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Участок в Лесопарке, где ранее хотели построить школу, отдадут под ярмарки
В Лесопарке планируют изменить вид разрешенного использования нескольких земельных участков общей площадью 53 тысячи 515 м². Еще три земельных участка, относящихся к зоне городских лесов и лесопарков, хотят передать под выставочно-ярмарочную и культурно-досуговую деятельность, сказано в документах, опубликованных в газете «Рязанские ведомости». Инициатором изменения статуса земли выступило управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации Рязани. Ознакомиться с проектами и направить свои предложения можно будет с 26 июня по 14 июля 2026 года.

В Лесопарке планируют изменить вид разрешенного использования нескольких земельных участков общей площадью 53 тысячи 515 м². Еще три земельных участка, относящихся к зоне городских лесов и лесопарков, хотят передать под выставочно-ярмарочную и культурно-досуговую деятельность, сказано в документах, опубликованных в газете «Рязанские ведомости».

Инициатором изменения статуса земли выступило управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации Рязани. Ознакомиться с проектами и направить свои предложения можно будет с 26 июня по 14 июля 2026 года.

Напомним, в начале 2020 года городские власти планировали возвести здесь школу, однако проект вызвал массовое недовольство рязанцев и градозащитников. Люди выступали против застройки зеленой зоны и вырубки деревьев, а также указывали на проблемы с транспортной логистикой.

После серии протестов и скандальных онлайн-опросов, которые, по мнению горожан, сопровождались накруткой голосов, тогдашний губернатор Николай Любимов порекомендовал горадминистрации отказаться от идеи. Мэр Елена Сорокина подтвердила, что школу будут строить на другом участке.

Летом того же года министр спорта региона Владислав Фролов сообщил, что на месте несостоявшейся школы появится футбольное поле для тренировок.

Тема застройки Лесопарка стала актуальной в 2025 году, когда там началась вырубка деревьев под строительство филиала национального центра «Россия» в рамках развития Рязанской ВДНХ. В интервью РЗН. инфо губернатор Павел Малков, отвечая на вопросы о вырубке, вспомнил и про историю со школой: по его словам, люди протестовали не против самого объекта, а из-за «плохой логистики и разрушенной на тот момент ВДНХ».

Ранее ярмарки планировали разрешить на 5 тысячах м² земли около входной группы в парк и других участках.