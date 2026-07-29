Стало известно о пострадавших в ДТП под Рязанью, есть и несовершеннолетний

Напомним, что ДТП произошло 28 июля около 19:50 на 505-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». 21-летний житель Кораблинского округа за рулем автомобиля «Дэу Джентра» столкнулся с машиной «Ниссан Экстрейл» под управлением 43-летнего жителя Клепиковского округа. В результате аварии пассажиры «Дэу Джентра» в возрасте 14, 19, 20 и 39 лет получили травмы, их доставили в медучреждение. Также медпомощь потребовалась водителю «Ниссан Экстрейл». В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Стало известно о пострадавших в серьезном ДТП по Рязанью, есть и несовершеннолетние. Об этос сообщили в УМВД по региону.

Напомним, что ДТП произошло 28 июля около 19:50 на 505-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». 21-летний житель Кораблинского округа за рулем автомобиля «Дэу Джентра» столкнулся с машиной «Ниссан Экстрейл» под управлением 43-летнего жителя Клепиковского округа.

В результате аварии пассажиры «Дэу Джентра» в возрасте 14, 19, 20 и 39 лет получили травмы, их доставили в медучреждение. Также медпомощь потребовалась водителю «Ниссан Экстрейл».

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее в соцсетях опубликовали новые кадры ДТП под Рязанью, поврежденную машину увезли на эвакуаторе.