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Под Рязанью произошло серьезное ДТП
Авария произошла вечером во вторник, 28 июля, возле комплекса «В некотором царстве» на Солотчинском шоссе. На месте работают сотрудники МЧС, полицейские и медики. В районе аварии образовалась крупная пробка. Официальной информации о происшествии нет.

Под Рязанью произошло серьезное ДТП. Об этом РЗН. инфо сообщают очевидцы.

Авария произошла вечером во вторник, 28 июля, возле комплекса «В некотором царстве» на Солотчинском шоссе.

На месте работают сотрудники МЧС, полицейские и медики.

В районе аварии образовалась крупная пробка.

Официальной информации о происшествии нет.