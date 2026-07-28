Под Рязанью произошло серьезное ДТП

Авария произошла вечером во вторник, 28 июля, возле комплекса «В некотором царстве» на Солотчинском шоссе. На месте работают сотрудники МЧС, полицейские и медики. В районе аварии образовалась крупная пробка. Официальной информации о происшествии нет.