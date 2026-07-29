Появились новые кадры ДТП под Рязанью, поврежденную машину увезли на эвакуаторе

Их опубликовали в соцсетях. Напомним, на перекрестке у комплекса «В некотором царстве» случилась авария. Столкнулись автомобили Daewoo Gentra и Nissan. На месте происшествия работали экстренные службы. Одна из машин была сильно повреждена. На кадрах видно, что ее увозят на эвакуаторе. Официальной информации о наличии пострадавших или погибших все еще нет.

Появились новые кадры серьезного ДТП под Рязанью. Их опубликовали в соцсетях.

Напомним, на перекрестке у комплекса «В некотором царстве» случилась авария. Столкнулись автомобили Daewoo Gentra и Nissan. На месте происшествия работали экстренные службы.

Одна из машин была сильно повреждена. На кадрах видно, что ее увозят на эвакуаторе.

Официальной информации о наличии пострадавших или погибших все еще нет.