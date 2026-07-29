СК РФ начал расследование по факту атаки украинских БПЛА на Рязанскую область

Следственный комитет России начал расследование преступлений, совершенных вооруженными формированиями Украины против мирных жителей в нескольких регионах страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что это решение было принято после недавней атаки украинских БПЛА в Рязанской области, в результате которой шести мирным жителям потребовалась госпитализация. Следователи СК России намерены установить личности участников ВСУ, причастных к этим действиям, и провести уголовно-правовую оценку их действий.

Следственный комитет России начал расследование преступлений, совершенных вооруженными формированиями Украины против мирных жителей в нескольких регионах страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что это решение было принято после недавней атаки украинских БПЛА в Рязанской области, в результате которой шести мирным жителям потребовалась госпитализация.

Следователи СК России намерены установить личности участников ВСУ, причастных к этим действиям, и провести уголовно-правовую оценку их действий.