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Россиянам объяснили, можно ли использовать Telegram после обвинений Дурову
По словам юриста Александра Хаминского, для рядовых пользователей мессенджера в стране «пока нет прямой угрозы». Если россиянин использует Telegram в личных или деловых целях, не участвуя в обсуждении противоправной деятельности в групповых чатах и не подписываясь на соответствующие каналы, ему ничего не грозит. Однако, как отметил Хаминский, ситуация может кардинально измениться, если мессенджер официально признают террористическим или экстремистским сообществом. «В этом случае сам факт использования платформы может повлечь серьезные неблагоприятные последствия. В частности, покупка премиум-аккаунтов или любые другие способы оплаты услуг Telegram будут приравниваться к финансированию экстремистской деятельности», — отметил Хаминский.

Россиянам объяснили, можно ли использовать Telegram после обвинений основателю мессенджера Павлу Дурову. Об этом 29 июля рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский РИА Новости.

По словам эксперта, для рядовых пользователей мессенджера в стране «пока нет прямой угрозы». Если россиянин использует Telegram в личных или деловых целях, не участвуя в обсуждении противоправной деятельности в групповых чатах и не подписываясь на соответствующие каналы, ему ничего не грозит.

Однако, как отметил Хаминский, ситуация может кардинально измениться, если мессенджер официально признают террористическим или экстремистским сообществом.

«В этом случае сам факт использования платформы может повлечь серьезные неблагоприятные последствия. В частности, покупка премиум-аккаунтов или любые другие способы оплаты услуг Telegram будут приравниваться к финансированию экстремистской деятельности», — отметил Хаминский.

Он указал, что доказать такие платежи будет легко, потому что списание происходит со счетов пользователей.

«Это создает зону правового риска даже для тех, кто никогда не нарушал закон», — уточнил Хаминский.

Помимо этого, по словам юриста, вступать в «Дайвинчик» и другие подобные группы, которые под видом сервиса знакомств фактически вербуют детей и подростков для террористической деятельности, недопустимо.

Ранее в ФСБ сообщили, что основателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии терроризму. Решение по объявлению его в розыск находится в процессе.

Говорилось, что администрация мессенджера не удалила «каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб».

Позже стало известно, что в Рязанской области задержали граждан за выполнение террористических заданий.