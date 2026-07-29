ФСБ: Павла Дурова объявили в международный розыск по делу о терроризме

Павла Дурова, основателя Telegram, объявили в международный розыск по делу о терроризме. Об этом 29 июля
Отмечается, что администрация мессенджера Telegram не удалила «каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб».
Дурову предъявили обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по части 1.1 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ.
Позже стало известно, что Дуров еще официально не объявлен в розыск. В ФСБ уточнили, что решение в процессе принятия.