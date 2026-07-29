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ФСБ: Павла Дурова объявили в международный розыск по делу о терроризме
Отмечается, что администрация мессенджера Telegram не удалила «каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб». Дурову предъявили обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по части 1.1 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ.

Павла Дурова, основателя Telegram, объявили в международный розыск по делу о терроризме. Об этом 29 июля сообщило РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Отмечается, что администрация мессенджера Telegram не удалила «каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб».

Дурову предъявили обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по части 1.1 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ.

Позже стало известно, что Дуров еще официально не объявлен в розыск. В ФСБ уточнили, что решение в процессе принятия.