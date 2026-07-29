В Рязанской области задержали граждан за выполнение террористических заданий

Задержаны 46 россиян в возрасте от 12 до 22 лет, использовавших Telegram-бота «Дайвинчик» для выполнения преступных заданий украинских спецслужб, сообщает Центр общественных связей ФСБ России. Они совершали вооруженные нападения на правоохранителей, поджигали транспортные и энергетические объекты, а также работали курьерами, доставляя деньги в криптообменники. Задержания проводились с июля 2025 года в разных регионах России, включая Рязанскую область. В отношении пойманных возбуждены уголовные дела по статьям о террористическом акте и диверсиях. Исполнителям преступлений, достигшим возраста уголовной ответственности, предъявлены обвинения и избрана мера пресечения.

Задержаны 46 россиян в возрасте от 12 до 22 лет, которые использовали Telegram-бота «Дайвинчик» для выполнения преступных заданий украинских спецслужб. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России, передает «Лента. ру». По информации ФСБ, задержанные совершали вооруженные нападения на правоохранителей, поджигали транспортные и энергетические объекты, а также работали курьерами, доставляя деньги обманутых граждан в криптообменники.

Задержания проводились с июля 2025 года в нескольких регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Рязанскую область и другие. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о террористическом акте, диверсиях и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Исполнителям преступлений, достигшим возраста уголовной ответственности, предъявлены обвинения и избрана мера пресечения. Им грозят длительные сроки лишения свободы.

Отмечается, что спецслужбы Украины активно используют бот «Дайвинчик», чтобы заманивать молодых россиян в террористическую деятельность под предлогом общения.