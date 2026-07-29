Момент ДТП с пятью пострадавшими под Рязанью попал на видео

На опубликованных кадрах видно, что «Дэу Джентра» с крайней правой полосы поворачивала налево. В этот момент в машину врезался «Ниссан Экстрейл». Напомним, авария произошла вечером во вторник, 28 июля, возле комплекса «В некотором царстве» на Солотчинском шоссе. В полиции сообщали, что 21-летний житель Кораблинского округа за рулем автомобиля «Дэу Джентра» столкнулся с машиной «Ниссан Экстрейл» под управлением 43-летнего жителя Клепиковского округа. Пострадали пять человек. Пассажиры «Дэу» в возрасте 14, 19, 20 и 39 лет доставлены в больницу. Также медпомощь потребовалась водителю «Ниссана».

Момент ДТП с пятью пострадавшими под Рязанью попал на видео. Видео появилось в соцсетях.

На опубликованных кадрах видно, что «Дэу Джентра» с крайней правой полосы поворачивала налево. В этот момент в машину врезался «Ниссан Экстрейл».

Напомним, авария произошла вечером во вторник, 28 июля, возле комплекса «В некотором царстве» на Солотчинском шоссе.

В полиции сообщали, что 21-летний житель Кораблинского округа за рулем автомобиля «Дэу Джентра» столкнулся с машиной «Ниссан Экстрейл» под управлением 43-летнего жителя Клепиковского округа.

Пострадали пять человек. Пассажиры «Дэу» в возрасте 14, 19, 20 и 39 лет доставлены в больницу. Также медпомощь потребовалась водителю «Ниссана».

Видео и фото: соцсети, Натали Шнайдер.