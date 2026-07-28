Водителю, сбившему насмерть ребенка в Рязанской области, суд назначил срок

В Чучковском округе осудили 38-летнего местного жителя за ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний водитель самоходного транспорта. Об этом сообщила региональная прокуратура. Прокурор Виталий Мартынов поддержал обвинение по уголовному делу, в котором мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, а также в оставлении места происшествия. Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на срок 2 года. Кроме того, с виновника взыскан моральный вред в размере 2,5 миллионов рублей.

В Чучковском районе осудили 38-летнего местного жителя за ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний водитель самоходного транспорта. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Прокурор Виталий Мартынов поддержал обвинение по уголовному делу, в котором мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, а также в оставлении места происшествия.

Напомним, что в июле 2025 года подсудимый, лишенный водительских прав, не уступил дорогу ребенку на нерегулируемом перекрестке. В результате столкновения мальчик получил тяжкие телесные повреждения и скончался в машине скорой помощи.

Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на срок 2 года.

Кроме того, с виновника взыскан моральный вред в размере 2,5 миллионов рублей.