В Рязанской области отменили угрозу БПЛА

Отбой беспилотной опасности на территории Рязанской области объявили в 15:00. Угроза действовала в регионе с 13:50. Это уже третья угроза БПЛА в регионе за день. Ранее над Рязанской областью сбили беспилотники. Есть пострадавший.