В Рязанской области отменили угрозу БПЛА
Отбой беспилотной опасности на территории Рязанской области объявили в 15:00. Угроза действовала в регионе с 13:50. Это уже третья угроза БПЛА в регионе за день. Ранее над Рязанской областью сбили беспилотники. Есть пострадавший.
В Рязанской области отменили угрозу БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.
Отбой беспилотной опасности на территории Рязанской области объявили в 15:00.
Угроза действовала в регионе с 13:50.
Это уже третья угроза БПЛА в регионе за день. Ранее над Рязанской областью сбили беспилотники. Есть пострадавший.