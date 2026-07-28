Над Рязанской областью снова сбили БПЛА

Во вторник, 28 июля, с 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 112 украинских БПЛА. Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Напомним, в Рязанской области за день три раза объявляли угрозу БПЛА. Ночью над регионом сбили 4 беспилотника. Несколько квартир получили повреждения, есть пострадавший.

Над Рязанской областью снова сбили БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.

Во вторник, 28 июля, с 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 112 украинских БПЛА. Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, в Рязанской области за день три раза объявляли угрозу БПЛА. Ночью над регионом сбили 4 беспилотника. Несколько квартир получили повреждения, есть пострадавший.