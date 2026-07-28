Антикоррупционный комитет проведет проверку из-за отключений света в Кальном

Антикоррупционный комитет совместно с ЦУРом проведет проверку после того, как рязанцы жаловались на информирование жителей об отключениях света в Кальном. Об этом стало известно на заседании регионального правительства 28 июля. Соответствующее поручение глава региона Павел Малков дал руководителю антикоррупционного комитета Сергею Сорокину. Напомним, в последние выходные жители Кального провели без света больше 15 часов. Реконструкцию кабельных линий там пообещали завершить осенью 2026 года.

Антикоррупционный комитет совместно с ЦУРом проведет проверку после того, как рязанцы жаловались на информирование жителей об отключениях света в Кальном. Об этом стало известно на заседании регионального правительства 28 июля.

Соответствующее поручение глава региона Павел Малков дал руководителю антикоррупционного комитета Сергею Сорокину.

Напомним, в последние выходные жители Кального провели без света больше 15 часов.

Реконструкцию кабельных линий там пообещали завершить осенью 2026 года.