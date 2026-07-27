Установлены личности пострадавших и погибшего при пожаре в Рязани

Пожар случился 23 июля в многоквартирном жилом доме на улице Бирюзова. По данным ведомства, погиб мужчина 1998 года рождения. Пострадали 38-летняя женщина и 35-летний мужчина. Их госпитализировали. Эвакуировали 15 человек, одного спасли. Напомним, горела квартира на восьмом этаже. Ранее появились фото и видео пожара. На месте работало шесть спецмашин, 18 сотрудников МЧС.

Установлены личности пострадавших и погибшего при пожаре в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар случился 23 июля в многоквартирном жилом доме на улице Бирюзова.

По данным ведомства, погиб мужчина 1998 года рождения. Пострадали 38-летняя женщина и 35-летний мужчина. Их госпитализировали.

Эвакуировали 15 человек, одного спасли.

Напомним, горела квартира на восьмом этаже. Ранее появились фото и видео пожара. На месте работало шесть спецмашин, 18 сотрудников МЧС.