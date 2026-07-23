На пожаре в Рязани погиб человек
Инцидент произошел 23 июля на улице Бирюзова. В жилом доме загорелась квартира на 8 этаже. На месте работало 6 единиц техники, 18 человек личного состава. Спасено 15 человек. Один человек погиб, еще один пострадал.
На пожаре в Рязани погиб человек. Об этом сообщает региональное МЧС.
Инцидент произошел 23 июля на улице Бирюзова. В жилом доме загорелась квартира на 8 этаже.
На месте работало 6 единиц техники, 18 человек личного состава.
Спасено 15 человек. Один человек погиб, еще один пострадал.