На пожаре в Рязани погиб человек

Инцидент произошел 23 июля на улице Бирюзова. В жилом доме загорелась квартира на 8 этаже. На месте работало 6 единиц техники, 18 человек личного состава. Спасено 15 человек. Один человек погиб, еще один пострадал.