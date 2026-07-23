Рязанцы заметили дым из окна дома на улице Бирюзова
Фотографию редакции РЗН. Инфо прислали читатели. По словам очевидцев, возгорание произошло в доме на улице Бирюзова. На кадрах видно, что с окна восьмого этажа идет дым. Спецслужб пока на месте нет. Информация о пострадавших неизвестна.
Рязанцы заметили пожар в городе. Фотографию редакции РЗН. Инфо прислали читатели.
По словам очевидцев, возгорание произошло в доме на улице Бирюзова.
На кадрах видно, что с окна восьмого этажа идет дым.
Отмечается, что сотрудники МЧС уже на месте.
Информация о пострадавших пока неизвестна.