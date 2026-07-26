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Стали известны подробности о личностях погибших в Рязани подростков
Напомним, трагедия произошла 7 июля на улице Бирюзова. Под окнами многоэтажки нашли тела двух девочек-подростков. Следователь рассказал «КП», что погибшим было 14 и 15 лет. Одна из девочек приехала в Рязань из Татарстана. Возбуждено уголовное дело. СК отрабатывает ряд версий произошедшего.

Стали известны подробности о личностях погибших в Рязани подростков. Об этом «КП-Рязань» руководитель СУ СК России по Рязанской области Олег Васильев.

Напомним, трагедия произошла 7 июля на улице Бирюзова. Под окнами многоэтажки нашли тела двух девочек-подростков.

Следователь рассказал «КП», что погибшим было 14 и 15 лет. Одна из девочек приехала в Рязань из Татарстана.

Возбуждено уголовное дело. СК отрабатывает ряд версий произошедшего.