Стали известны подробности о личностях погибших в Рязани подростков

Напомним, трагедия произошла 7 июля на улице Бирюзова. Под окнами многоэтажки нашли тела двух девочек-подростков. Следователь рассказал «КП», что погибшим было 14 и 15 лет. Одна из девочек приехала в Рязань из Татарстана. Возбуждено уголовное дело. СК отрабатывает ряд версий произошедшего.