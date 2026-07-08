В Рязани возбудили дело после гибели двух несовершеннолетних девушек

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух несовершеннолетних девушек, тела которых обнаружили возле жилого дома в Московском районе Рязани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления СК. Дело возбуждено по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы и устанавливают круг общения погибших, а также все обстоятельства и причины произошедшего.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух несовершеннолетних девушек, тела которых обнаружили возле жилого дома в Московском районе Рязани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Дело возбуждено по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).

Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы и устанавливают круг общения погибших, а также все обстоятельства и причины произошедшего.

В СК подчеркнули, что расследование уголовного дела продолжается.