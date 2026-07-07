В Рязани нашли два тела рядом с многоэтажным домом

Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, тела двух молодых девушек обнаружили на улице Бирюзова, 7Б. Их возраст не уточняется. В данный момент на месте происшествия работают экстренные службы.

В Рязани нашли два тела рядом с многоэтажным домом. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, тела двух молодых девушек обнаружили на улице Бирюзова, 7Б. Их возраст не уточняется.

В данный момент на месте происшествия работают экстренные службы.