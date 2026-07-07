В Рязани нашли два тела рядом с многоэтажным домом
Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, тела двух молодых девушек обнаружили на улице Бирюзова, 7Б. Их возраст не уточняется. В данный момент на месте происшествия работают экстренные службы.
В Рязани нашли два тела рядом с многоэтажным домом. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, тела двух молодых девушек обнаружили на улице Бирюзова, 7Б. Их возраст не уточняется.
В данный момент на месте происшествия работают экстренные службы.