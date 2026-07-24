В Рязанской области отреставрируют федеральный ОКН «Старая татарская мечеть»

На разработку документации, проведение реставрации и работ по приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия федерального значения «Старая татарская мечеть» выделили 267 миллионов 41 тысячу 333 рубля. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. ОКН располагается в Касимове по адресу площадь Победы, дом 9а. Он построен в 1476 году. Общая площадь объекта составляет 369 м². Здание находится в пользовании Духовного управления мусульман России. Отмечается, что подрядчик, который приступит к выполнению работ, должен иметь лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

На разработку документации, проведение реставрации и работ по приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия федерального значения «Старая татарская мечеть» выделили 267 миллионов 41 тысячу 333 рубля. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

ОКН располагается в Касимове по адресу площадь Победы, дом 9а. Он построен в 1476 году. Общая площадь объекта составляет 369 м². Здание находится в пользовании Духовного управления мусульман России. Отмечается, что подрядчик, который приступит к выполнению работ, должен иметь лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

Работы необходимо выполнить до 31 октября 2028 года.

Заказчиком выступило Министерство культуры России. Источник финансирования — федеральный бюджет.

Ранее сообщалось, что в Касимове отреставрируют два объекта культурного наследия федерального значения: текие Афган-Мухаммеда султана и текие Шах-Али.