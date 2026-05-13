В Рязанской области отреставрируют еще один ОКН федерального значения

В Рязанской области планируется реставрация объекта культурного наследия федерального значения — текие Афган-Мухаммеда султана, расположенного в Касимове на улице Малоокской. Согласно тендеру, размещенному на сайте госзакупок, начальная цена контракта по разработке проектной документации и реставрации составила 53,4 миллиона рублей. Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ, включающий архитектурно-археологические обмеры планов, разрезов, фасадов и архитектурных деталей, инженерное обследование несущих конструкций с составлением техзаключения, химико-технологические исследования строительных материалов.

В документах указано, что Афган-Мухаммед прибыл в Россию в 1622 году. Посол Иван Хохлов привез одиннадцатилетнего принца в российское государство, чтобы спасти его от расправы старших братьев, захвативших власть в Хиве. Юношу принял царь Михаил Федорович. Он всю жизнь провел в Москве и умер в 1648 году.

Супруга Алтын-Ханым похоронила мужа в Касимове и возвела над могилой мавзолей — небольшое прямоугольное здание из красного кирпича, украшенное рельефными изразцами с желтой, зеленой и коричневой глазурью.

Здание имеет шесть оконных проемов, сводчатую крышу, засыпанную землей. Внутреннее пространство представляет собой одну комнату, расположенную ниже уровня земли, где сохранились надгробные плиты с арабской графикой.

Согласно акту технического состояния, приложенному к документации на госзакупках, общее состояние объекта оценивается как неудовлетворительное. В материалах тендера указано, что несущие конструкции находятся в работоспособном и ограниченно работоспособном состоянии, зафиксированы трещины в стенах, следы биопоражений, утрата декоративных элементов, в частности, практически полностью утрачены исторические изразцы. Отмечается, что в середине 20-го века местные жители разбирали верхнюю часть текие на кирпичи, что нанесло дополнительный ущерб памятнику.

Согласно документации на госзакупках, подрядчику предстоит выполнить комплекс работ, включающий архитектурно-археологические обмеры планов, разрезов, фасадов и архитектурных деталей, инженерное обследование несущих конструкций с составлением техзаключения, химико-технологические исследования строительных материалов и исторических покрасок.

Также предусмотрены усиление основных несущих конструкций, биоцидная обработка и обессоливание, нормализация температурно-влажностного режима, замена дефектных конструкций и воссоздание утраченных элементов по сохранившимся описаниям и фрагментам, оборудование здания современными инженерными системами с соблюдением требований пожарной безопасности и доступности для маломобильных групп населения.

Проектом предусмотрена реставрация объекта с приспособлением к современным инженерно-техническим требованиям и воссозданием облика на конец 19 века.

Все работы должны проводиться под постоянным архитектурным и инженерным надзором специалистов-реставраторов. Согласно условиям контракта, срок выполнения всего комплекса работ — по 28 февраля 2028 года.

Пользователем объекта после завершения реставрации станет Централизованная религиозная организация «Духовное управление мусульман Российской Федерации».

Заказчик работ — Министерство культуры Российской Федерации.

Как сообщалось ранее, в Касимове также планируются работы по реставрации другого объекта культурного наследия — текие Шах-Али, на которые выделено 70,8 млн рублей.

