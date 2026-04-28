Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
2 756
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
2 613
Назад в будущее. История крупнейшего рязанского автодилера «Регион 62»
Представим — на дворе 1975 год. Билл Гейтс и Пол Аллен...
14 апреля 14:30
1 598
Как работает индустрия киберспорта и VR в Рязани
Игровая индустрия стремительно эволюционирует. Зумеры и...
9 апреля 17:30
4 329
В Рязанской области отреставрируют ОКН федерального значения 16 века
В Рязанской области на реставрацию ОКН «Текие Шах-Али» выделили 70,8 млн. Объект, расположенный в Касимове на площади Победы, является нежилым и состоит из одного этажа и подвала общей площадью 98,10 м². Он находится в пользовании Духовного управления мусульман. В здании находятся могилы Шах-Али хана и его семьи, а также молельная комната. Согласно акту осмотра, состояние ОКН неудовлетворительное. Мавзолей утратил 45% своего первоначального облика с последней реставрации в 19 веке. Подрядчик должен иметь лицензию на сохранение объектов культурного наследия. Работы включают реставрацию фундаментов, кровли, фасадов, а также воссоздание исторических интерьеров и установку нового оборудования. Завершение работ запланировано до 28 февраля 2028 года.

В Рязанской области на реставрацию ОКН «Текие Шах-Али» и приспособление объекта к современному использованию выделили 70,8 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзкупок.

Объект культурного наследия располагается в Касимове на площади Победы. Здание является нежилым, состоит из одного этажа и подвала. Общая площадь памятника составляет 98,10 м². Объект находится в пользовании Духовного управления мусульман.

В документах отмечается, что в одном помещении здания находятся могилы Шах-Али хана, его жены и нескольких родственников, а в другом — молельная комната, где читали коран для поминания погребенных лиц.

Согласно акту осмотра, общее состояние ОКН — неудовлетворительное, отсутствует отмостка, фасадные поверхности не обработаны, стены имеют трещины и следы биопоражения, фундаменты требуют дополнительного обследования, на дверях и окнах заметны потертости и коррозия. Мавзолей утратил свой первоначальный облик на 45%. Его последняя реставрация проходила в середине 19 века.

При выполнении работ подрядчик обязан иметь лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

В ходе выполнения работ необходимо отреставрировать фундаменты, кровлю, фасады, полы, ставни и дверные проемы, лестницы, ограды, а также воссоздать исторические интерьеры, декоративные детали. Около ОКН уложат новые дорожки, обустроят проезды и парковки. Проведут работы и по восстановлению надгробных камней, промоют их элементы, воссоздадут покрытие и резьбу.

На территории установят оборудование пожарной сигнализации, камеры видеонаблюдения, светильники и прожекторы, кабельные колодцы, обустроят траншеи для линии связи, водоотводные лотки.

Работы завершат до 28 февраля 2028 года.

На ремонт направят средства федерального бюджета.

Заказчиком выступило министерство культуры Российской Федерации.

Напомним, в 2015 году Духовное управление мусульман пожаловалось главному муфтию России на состояние мечетей в Касимове. Отмечалось, что стены гробницы Шах-Али хана имеют трещины с наружной стороны и по всей высоте здания, что может привести к полному отслоению угла. Силами ДУМ региона с крыши и фасадов в 2015 году удалили проросшие лиственные насаждения, возраст некоторых достигал 10-12 лет.

Фото: Проектная документация.