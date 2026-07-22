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Минпросвещения организовало возврат денег за путевки в «Артек»
Минпросвещения РФ организовало возврат средств родителям, купившим путевки в «Артек», за неиспользованные дни отдыха. В связи с приостановкой работы центра в Крыму финансовый вопрос решен. Родители могут подавать заявки на возврат, а дети, не попавшие в «Артек», получат приоритет при выборе новых смен. Также организован переезд более 1,2 тысячи воспитанников в детские центры «Смена», «Орленок» и «Вита». Для решения вопросов создан оперативный штаб и работает контактный центр по номеру 8 (800) 600-20-85.

Минпросвещения РФ организовало механизм возврата денежных средств родителям, которые приобрели путевки в международный детский центр «Артек», за неиспользованные дни отдыха детей. Об этом пишет РИА Новости.

В связи с временной приостановкой отдыха в Республике Крым, финансовый вопрос был полностью решен, сообщили в пресс-службе министерства.

Родители, купившие коммерческие путевки, могут подать заявки на возврат средств. Кроме того, для детей, которые не смогли попасть в «Артек», будет обеспечен приоритетный порядок рассмотрения заявок после возобновления работы центра. Дети смогут выбрать новые смены по своему усмотрению.

Также Минпросвещения совместно с администрацией Краснодарского края организовало переезд более 1,2 тысячи воспитанников во всероссийские детские центры «Смена», «Орленок» и лагерь «Вита». Для решения возникающих вопросов создан оперативный штаб, а круглосуточно работает единый контактный центр по номеру 8 (800) 600-20-85.

Напомним, в Крыму приостановили работу детских лагерей. Позже Минпросвещения пообещало детям альтернативные варианты отдыха.