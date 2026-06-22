Минпросвещения предложит детям альтернативные варианты отдыха вместо Крыма

В связи с временной приостановкой отдыха в Крыму, Минпросвещения РФ предложит детям альтернативные варианты отдыха. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, уточнив, что информация будет передаваться родителям в индивидуальном порядке. С 22 июня по 1 сентября в Крыму приостановлено бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления, как сообщил глава республики Сергей Аксенов. В условиях сложившейся ситуации Министерство образования нацелено на обеспечение детей возможностями для полноценного отдыха и оздоровления в других регионах страны. Так, родители смогут выбрать подходящие варианты для своих детей, чтобы компенсировать временную остановку отдыха в Крыму.

В связи с временной приостановкой отдыха в Крыму, Минпросвещения РФ предложит детям альтернативные варианты отдыха. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, уточнив, что информация будет передаваться родителям в индивидуальном порядке.

С 22 июня по 1 сентября в Крыму приостановлено бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления, как сообщил глава республики Сергей Аксенов. В условиях сложившейся ситуации Министерство образования нацелено на обеспечение детей возможностями для полноценного отдыха и оздоровления в других регионах страны.

Так, родители смогут выбрать подходящие варианты для своих детей, чтобы компенсировать временную остановку отдыха в Крыму.