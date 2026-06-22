В Крыму приостановлена работа детских лагерей

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, решение принято из соображений безопасности. Ограничения будут действовать с 11:00 22 июня по 1 сентября 2026 года. «Вводится приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности», — отметил Аксенов.

В Крыму приостановлена работа детских лагерей. Об этом в своих соцсетях сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, решение принято из соображений безопасности. Ограничения будут действовать с 11:00 22 июня по 1 сентября 2026 года.

«Вводится приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности», — отметил Аксенов.