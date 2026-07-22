Губернатор повысил лимиты добычи охотничьих ресурсов в Рязанской области

Лимиты добычи утверждены на период с 1 августа 2026 года до 1 августа 2027 года. В постановлении отмечается, что лимит на добычу лося составит 644 особи, косули европейской — 702, оленя благородного — 19. Согласно документу, охотники смогут добыть на 200 особей лося и 365 особей косули больше, чем за предыдущий период. Напомним, за сезон 2025-2026 года охотники могли отстреливать 444 лося, 337 косуль и 19 оленей.