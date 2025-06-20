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В Рязанской области планируют уменьшить лимит добычи лосей и косуль
На территории Рязанской области уменьшат лимит добычи лосей и косуль. С 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года охотники могут отстрелить 444 лося, 337 косуль и 19 оленей. По сравнению с показателями предыдущего года, допустимое количество лосей уменьшилось на 117 особей, косуль — на 333. При этом лимит добычи оленей увеличился с 17 до 19.

На территории Рязанской области уменьшат лимит добычи лосей и косуль. Соответствующий проект постановления губернатора опубликовали на сайте регионального правительства 20 июня.

Согласно документу, с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года охотники могут отстрелить 444 лося, 337 косуль и 19 оленей.

По сравнению с показателями предыдущего года, допустимое количество лосей уменьшилось на 117 особей, косуль — на 333. При этом лимит добычи оленей увеличился с 17 до 19.

Ранее в Рязанской области подвели итоги сезона охоты на лосей за 2024 год.