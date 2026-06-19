В Рязанской области намерены увеличить лимиты на добычу лося и косули

В Рязанской области планируют пересмотреть квоты на охотничьи ресурсы в сторону увеличения для ряда видов животных. Проект постановления губернатора, утверждающий лимиты добычи на период с 1 августа 2026 года до 1 августа 2027 года, опубликован на сайте регионального правительства. Согласно проекту документа, в сезоне 2026-2027 охотники смогут добыть 644 лося (лимит увеличат на 200 особей) и 702 европейские косули (лимит увеличится на 365 особей). Лимит на отстрел оленя сохранится на уровне прошлого года и составит 19 особей.

В Рязанской области планируют пересмотреть квоты на охотничьи ресурсы в сторону увеличения для ряда видов животных. Проект постановления губернатора, утверждающий лимиты добычи на период с 1 августа 2026 года до 1 августа 2027 года, опубликован на сайте регионального правительства.

Согласно проекту документа, в сезоне 2026-2027 охотники смогут добыть 644 лося (лимит увеличат на 200 особей) и 702 европейские косули (лимит увеличится на 365 особей). Лимит на отстрел оленя сохранится на уровне прошлого года и составит 19 особей.

В прошлом сезоне, который продлится до 1 августа 2026 года, лимиты были скромнее. Охотники могли отстрелить 444 лося, 337 косуль и 19 оленей.