В Рязани вновь произошло аварийное отключение света
В Рязани вновь произошло аварийное отключение света. Об этом РЗН. Инфо сообщили в РГРЭС. В понедельник, 20 июля, электричество пропало по следующим улицам: Зубковой; Шереметьевская; Новоселов; Тимакова; Песоченская; Касимовское шоссе; Васильевский проезд. Бригады приступили к восстановлению электроснабжения. Работы продлятся до полного восстановления.
В Рязани вновь произошло аварийное отключение света. Об этом РЗН. Инфо сообщили в РГРЭС.
В понедельник, 20 июля, электричество пропало по следующим улицам:
- Зубковой;
- Шереметьевская;
- Новоселов;
- Тимакова;
- Песоченская;
- Касимовское шоссе;
- Васильевский проезд.
Бригады приступили к восстановлению электроснабжения. Работы продлятся до полного восстановления.
Ранее свет отключали в центре Рязани. Перестали работать и светофоры.