В Рязани вновь произошло аварийное отключение света

В Рязани вновь произошло аварийное отключение света. Об этом РЗН. Инфо сообщили в РГРЭС. В понедельник, 20 июля, электричество пропало по следующим улицам: Зубковой; Шереметьевская; Новоселов; Тимакова; Песоченская; Касимовское шоссе; Васильевский проезд. Бригады приступили к восстановлению электроснабжения. Работы продлятся до полного восстановления.