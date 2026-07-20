В центре Рязани заметили неработающие светофоры
Светофоры перестали работать вдоль улицы Ленина в центре города. Это произошло после аварийного отключения электроэнергии. Ранее в пресс-службе электросетей сообщили о том, что 13 улиц Рязани остались без света. Специалисты приступили к восстановительным работам.
В центре Рязани заметили неработающие светофоры. Об этом читатели рассказали РЗН. Инфо.
Светофоры перестали работать вдоль улицы Ленина в центре города. Это произошло после аварийного отключения электроэнергии.
Ранее в пресс-службе электросетей сообщили о том, что 13 улиц Рязани остались без света. Специалисты приступили к восстановительным работам.