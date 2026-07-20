В центре Рязани отключили свет

В понедельник, 20 июля, свет отключили на улицах: Ленина, Горького, Радищева, Свободы, Почтовой, 1 Бутырки, 2 Бутырки, Право-Лыбедской, Семинарской, Соборной, Николодворянской, Полонского, Краснорядской. Специалисты работают над устранением проблемы.