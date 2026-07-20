В центре Рязани отключили свет
В понедельник, 20 июля, свет отключили на улицах: Ленина, Горького, Радищева, Свободы, Почтовой, 1 Бутырки, 2 Бутырки, Право-Лыбедской, Семинарской, Соборной, Николодворянской, Полонского, Краснорядской. Специалисты работают над устранением проблемы.
В центре Рязани отключили свет. Об этом сообщает пресс-служба электросетей.
В понедельник, 20 июля, свет отключили на улицах:
- Ленина,
- Горького,
- Радищева,
- Свободы,
- Почтовой,
- 1 Бутырки,
- 2 Бутырки,
- Право-Лыбедской,
- Семинарской,
- Соборной,
- Николодворянской,
- Полонского,
- Краснорядской.
Специалисты работают над устранением проблемы.