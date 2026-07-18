Рязанские власти ответили на вопрос, зачем нужен беговой центр в ЦПКиО

«Создаваемый беговой центр как раз будет открыт практически круглосуточно для посетителей. В здании планируется создать необходимые условия для комфортных занятий бегом, где каждый сможет переодеться, провести разминку, принять душ и восстановиться после занятий», — написали в минспорте. Также министерство пояснило, что для здания не потребуется разрешение на строительство.

Рязанский минспорт ответил на вопрос, зачем нужен беговой центр в ЦПКиО. 17 июля министерство ответило на возмущения жителей, которые предложили оборудовать раздевалки для бегунов на стадионе ЦСК.

«Стадион ЦСК не может быть в постоянном свободном доступе для всех желающих заниматься бегом, так как является учреждением дополнительного образования детей с определенной спецификой ограничений по допуску на спортивный объект. На ЦСК функционируют 10 отделений по видам спорта, которые проводят тренировки по утвержденному расписанию. Создаваемый беговой центр как раз будет открыт практически круглосуточно для посетителей. В здании планируется создать необходимые условия для комфортных занятий бегом, где каждый сможет переодеться, провести разминку, принять душ и восстановиться после занятий», — написали в ведомстве.

Власти отмечают, что по всей России появится 23 таких центра, в том числе и в Рязани.

Также минспорт пояснил, что для здания не потребуется разрешение на строительство.

«Беговой центр в ЦПКиО не является объектом капитального строительства — это плоскостное сооружение. Вся необходимая документация для его возведения есть», — заключили в министерстве.

Напомним, строительство центра уже началось. Он станет частью маршрута «Рязань пешеходная». Открыть его планируют уже в 2026 году.