В Рязани откроют современный беговой центр

В Рязани появится современный беговой центр. Рязанская область вошла в число первых регионов России, где реализуют такой проект, представленный Всероссийской федерацией легкой атлетики. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

Центр разместят в центральной части города. Там оборудуют раздевалки, душевые, залы для занятий с тренерами, а также зоны отдыха и восстановления.

Рядом появятся беговые дорожки со специальным покрытием, воркаут-площадки и пространства для тренировок на свежем воздухе.

По словам губернатора, заниматься в центре смогут как профессиональные спортсмены, так и любители, дети и взрослые. Также на площадке планируют проводить любительские старты, открытые тренировки, мастер-классы и городские спортивные мероприятия.

Беговой центр станет частью маршрута «Рязань пешеходная». Открыть его планируют уже в 2026 году.

Фото: скриншот видео из соцсетей Павла Малкова.