В Рязани показали первые фото со стройплощадки нового Бегового центра ВФЛА

В Рязани опубликовали первые фотографии со строительной площадки будущего Бегового центра ВФЛА. На снимках видно, что строители приступили к монтажу металлических колонн. Проект реализуется по инициативе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) при поддержке АНО «Евразия».

В Рязани опубликовали первые фотографии со строительной площадки будущего Бегового центра ВФЛА. На снимках видно, что строители приступили к монтажу металлических колонн. Проект реализуется по инициативе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) при поддержке АНО «Евразия».

Новый спортивный объект строят на территории ЦПКиО «Рюмина Роща». Центр будет работать круглый год. В здании разместят раздевалки с камерами хранения, душевые, залы для тренировок, лекций и восстановления. Рядом оборудуют беговые дорожки со специальным покрытием, воркаут-зоны и пространства для тренировок, любительских стартов, мастер-классов и других спортивных мероприятий. После открытия пользоваться инфраструктурой смогут все желающие бесплатно.

По словам председателя ВФЛА Петра Фрадкова, одна из главных целей проекта — сделать занятия легкой атлетикой доступными для людей любого возраста и уровня подготовки.

«Ключевая задача проекта — сделать легкую атлетику по-настоящему массовой и доступной для самого широкого круга граждан. Мы стремимся изменить восприятие этой дисциплины: она перестанет ассоциироваться исключительно со спортом высших достижений и превратится в понятную и удобную практику для миллионов — от детей и студентов до пожилых людей и целых семей», — подчеркнул Фрадков.

Амбассадор Беговых центров ВФЛА, триатлонист Владислав Меркулов отметил, что новый объект станет важным местом для любителей бега и поможет развитию бегового сообщества в городе.

«Я считаю, что появление Бегового центра позволит сделать бег в Рязани еще более массовым. Беговое сообщество будет расти, тренироваться станет комфортнее».

Завершить строительство Бегового центра ВФЛА в Рязани планируется до конца текущего года.

Фото: пресс-служба ВФЛА.