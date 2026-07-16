В Рязанской области на установку камер фиксации нарушений ПДД выделили 75 млн

На оказание услуг по предоставлению в аренду технических средств для фиксации нарушений правил дорожного движения выделили 75 миллионов 164 тысячи рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. Камеры фиксации нарушений правил проезда перекрестков появятся на пересечении проезда Шабулина и улицы Октябрьской. Камеры фиксации нарушений правил предоставления преимущества пешеходам на нерегулируемом пешеходном переходе установят рядом с остановкой общественного транспорта «Молкомбинат» на Михайловском шоссе, а также на проезде Шабулина, около Георгиевской церкви.

На оказание услуг по предоставлению в аренду технических средств для фиксации нарушений правил дорожного движения выделили 75 миллионов 164 тысячи рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документам, арендодатель должен использовать комплексы фотовидеофиксации, которые работают в автоматическом режиме и имеют функции фото- и киносъемки, видеозаписи. Необходимо, чтобы технические средства содержали специализированное ПО «Паутина».

Уточняется, что арендодатель в течение срока оказания услуг сам устанавливает оборудование, подключает его, выполняет пусконаладочные работы, осуществляет техническое обслуживание, ремонт.

Камеры фиксации нарушений правил проезда перекрестков появятся на пересечении проезда Шабулина и улицы Октябрьской.

Камеры фиксации нарушений правил предоставления преимущества пешеходам на нерегулируемом пешеходном переходе установят рядом с остановкой общественного транспорта «Молкомбинат» на Михайловском шоссе, а также на проезде Шабулина, около Георгиевской церкви.

Камеры фиксации нарушений на линейном участке появятся на следующих дорогах:

Северный обход Рязани, мост через реку Трубеж;

улица Большая, 100 в Рязани;

«Рязань — Пронск», 12-й километр, около автозаправки;

«Шацк — Касимов», в районе села Потапьево;

Улица Рязанская в Скопине (пересечение с улицей Пролетарской);

«Шумашь — Заокское — Коростово», в районе села Коростово;

«Рязань — Пронск — Скопин», около деревни Романцево;

«Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово», около деревни Рубцово;

«Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш», в районе поворота с Солотчинского шоссе на село Дубровичи;

«Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш», в поселке Мурмино.

Срок оказания услуг — с даты заключения контракта по 9 сентября 2027 года.

Заказчиком выступило ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области».

Ранее ГАИ опубликовала список камер, фиксирующих непристегнутый ремень в Рязанской области. Также стало известно, что в Рязани действуют 13 камер на выделенную полосу.