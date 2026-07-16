В Рязанской области на установку камер фиксации нарушений ПДД выделили 75 млн

На оказание услуг по предоставлению в аренду технических средств для фиксации нарушений правил дорожного движения выделили 75 миллионов 164 тысячи рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Согласно документам, арендодатель должен использовать комплексы фотовидеофиксации, которые работают в автоматическом режиме и имеют функции фото- и киносъемки, видеозаписи. Необходимо, чтобы технические средства содержали специализированное ПО «Паутина».
Уточняется, что арендодатель в течение срока оказания услуг сам устанавливает оборудование, подключает его, выполняет пусконаладочные работы, осуществляет техническое обслуживание, ремонт.
Камеры фиксации нарушений правил проезда перекрестков появятся на пересечении проезда Шабулина и улицы Октябрьской.
Камеры фиксации нарушений правил предоставления преимущества пешеходам на нерегулируемом пешеходном переходе установят рядом с остановкой общественного транспорта «Молкомбинат» на Михайловском шоссе, а также на проезде Шабулина, около Георгиевской церкви.
Камеры фиксации нарушений на линейном участке появятся на следующих дорогах:
- Северный обход Рязани, мост через реку Трубеж;
- улица Большая, 100 в Рязани;
- «Рязань — Пронск», 12-й километр, около автозаправки;
- «Шацк — Касимов», в районе села Потапьево;
- Улица Рязанская в Скопине (пересечение с улицей Пролетарской);
- «Шумашь — Заокское — Коростово», в районе села Коростово;
- «Рязань — Пронск — Скопин», около деревни Романцево;
- «Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово», около деревни Рубцово;
- «Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш», в районе поворота с Солотчинского шоссе на село Дубровичи;
- «Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш», в поселке Мурмино.
Срок оказания услуг — с даты заключения контракта по 9 сентября 2027 года.
Заказчиком выступило ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области».
Ранее ГАИ опубликовала список камер, фиксирующих непристегнутый ремень в Рязанской области. Также стало известно, что в Рязани действуют 13 камер на выделенную полосу.