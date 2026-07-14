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Опубликован список камер, фиксирующих непристегнутый ремень в Рязанской области
Всего в Рязанской области камер, фиксирующих нарушение правил применения ремней безопасности, шесть: Рязань, Московское шоссе, дома №№ 12, 12Б, 23 (направление в Москву); Рязань, улица Ленина, дом № 28; Спасский район, 225км+840м ФАД М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск; село Кораблино, 15 км + 655 м, 61 ОП РЗ 61К-051, «Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово»; Рязанский район, около Мушкатова, 529км+824м ФАД Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль — Кострома — Иваново — Владимир — Гусь-Хрустальный — Рязань — Михайлов — Тула — Калуга — Вязьма — Ржев — Тверь — Углич — Ярославль.

Опубликован список камер, фиксирующих непристегнутый ремень в Рязанской области. Сведения размещены в документе, опубликованном на сайте регионального ГАИ «О размещении информации о местах установки средств фотовидеофиксации».

Всего в Рязанской области камер, фиксирующих нарушение правил применения ремней безопасности, шесть:

  • Рязань, Московское шоссе, дома №№ 12, 12Б, 23 (направление в Москву);
  • Рязань, улица Ленина, дом № 28;
  • Спасский район, 225км+840м ФАД М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск;
  • село Кораблино, 15 км + 655 м, 61 ОП РЗ 61К-051, «Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово»;
  • Рязанский район, около Мушкатова, 529км+824м ФАД Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль — Кострома — Иваново — Владимир — Гусь-Хрустальный — Рязань — Михайлов — Тула — Калуга — Вязьма — Ржев — Тверь — Углич — Ярославль.